В страшном пожаре под Омском погиб человек

Старый дом выгорел почти полностью. Фото: «ЧП Омск»

Трагедия случилась в ночь на 29 марта в селе Лузино под Омском. По предварительным данным, один из хозяев двухэтажного дома находился в состоянии алкогольного опьянения. 50-летний мужчина закурил и заснул с непогашенной сигаретой. Начался страшный пожар, в котором погиб его предполагаемый виновник.

В результате дом оказался почти полностью разрушенным, а жильцам второй квартиры грозит перспектива остаться без крыши над головой. Об этом рассказывают подписчики паблика «ЧП Омск».

– Квартира выгорела полностью. Нет ни пола, ни лестницы, – жалуются оставшиеся в живых люди. – Треснула межкомнатная стена! Очень сильно потрескались внешние стены. Дом построен очень давно, и туда для тушения пожара залили не менее пяти пожарных машин. Из-за этого сейчас очень переживают жильцы данного дома. Как там жить? Жилье и так было снято с баланса, скорее всего, считалось аварийным, но людям никто не запрещал там жить и покупать квартиры!