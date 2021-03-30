Оксана Фадина в онлайн-формате встретилась с мэром черногорского города Тивата Желько Комненовичем

Представители Черногории предложили организовать регулярный авиарейс между нашими городами. Очень интересное предложение для нас. Решили, что далее этот вопрос будет решаться на уровне руководителей аэропортов и соответствующих министерств наших стран.

Обсудили взаимодействие в сфере здравоохранения, в частности, в постковидной, постонкологической реабилитации – как в Омске, так и на побережье Черногории.

В Тивате есть территории, которые диверсифицируются под агрокомплекс, а также самая большая на Адриатике марина для яхт – Порто Монтенегро – маленький город, где есть все необходимое для отдыха. Омскому бизнесу может быть интересно сотрудничество на этих территориях.

Для Тивата актуально привлечение персонала в отели в сезонный период. Особенно нужны повара. В Тивате оценили, что Омск может готовить поваров и у нас долгие годы действует омская областная общественная организация «Ассоциация Омских кулинаров», руководителем которой является член Совета Омской торгово-промышленной палаты, что положительно может сыграть свою роль в организации трансфера профессиональных технологий. Тиват готов перенимать наш опыт.

После улучшения эпидемиологической ситуации мы наметили организовать торгово-экономическую миссию омских компаний в Черногорию, а также визит для черногорских туристических компаний в Омск в августе-сентябре с презентацией черногорской пищевой продукции. Существуют также возможности продвижения омской продукции (пищевой, энергосберегающего оборудования, нефтехимической) на рынке Черногории.

Хотелось бы, чтобы побратимские взаимоотношения мы оформили при личной встрече на праздновании 305 годовщины Омска, и господин Комненович со мной согласился. Тиват будет 33-м городом-партнером Омска.

Вклад муниципалитетов в стабилизацию международной социально-экономической обстановки очень важен. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгосрочным, успешным и перспективным!