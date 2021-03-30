В Омской области за сутки от коронавируса скончалось 4 человека

Показатели заражаемости коронавирусом пока остаются стабильными. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом за сутки заразились 99 человек. Из них лечиться дома смогут 72 человека, а в ковидные госпитали отправились 27 омичей. Всего в Омской области на 30 марта общее число заразившихся составило 43 683 человека.

Выздоровели сегодня 203 человека. За все время пандемии, по данным медиков, удачно переболели ковидом 35 663 человека.

К сожалению, погибли за сутки 4 омича. Общее количество летальных исходов теперь равно 1 322 случаям.

Продолжается и прививочнач компании. В регионе сегодня 2 755 омичей решили поставить прививку «Спутник-V», а второй компонент получили еще 613 человек.