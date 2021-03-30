Омский автомойщик угнал BMW клиента, чтобы съездить за алкоголем

Полицейские смогли задержать автомойщика только после погони. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня ночью на улице Богдана Хмельницкого патруль полиции поймал странного водителя, который странно двигался по дороге. Его попросили остановиться, но омич устроил небольшую погоню. Остановить его удалось только на улице Куйбышева. За рулем оказался 29-летний омич без прав и документов на машину. Внешне он был пьян. Полицейские предложили ему пройти тест на опьянение на месте, и водитель согласился.

- Анализ идет? Это ваша штуковина думает? Ужас, - удивился омич, наблюдая за работой прибора. Когда он показал 0,8 мг/л, то удивился еще больше и спросил, много ли это?

В итоге удалось выяснить, что омич работает на автомойке. В тот день он выпивал на работе, но спиртное закончилось. Тогда он решил взять машину клиента BMW-X3, чтобы съездить за добавкой. По дороге в алкомаркет его и задержала полиция.

На омича составили протокол за невыполнение требований полиции, вождение в пьяном виде без прав. Также на него завели уголовное дело за угон без цели хищения. Сверх того, клиент оценил материальный ущерб в 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе полиции.