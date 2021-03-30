84-летний омич убил сына, а потом неделю жил в одном доме с трупом

Деда-убийцу на время следствия оставили под домашним арестом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта история началась банально: 84-летний житель села Хортицы Нижнеомского района выпивал с 57-летним сыном. В какой-то момент они начали ссориться. Отец ударил родственника ножом, которым в тот момент чистил картошку. Поняв, что потерпевший умер, хозяин дома спрятал труп в кладовке.

Все открылось только спустя неделю – после того, как тревогу забил внук убийцы и сын погибшего. Мужчина не мог дозвониться до отца, приехал к деду и увидел мертвого отца.

– Тогда подозреваемый сообщил, что потерпевший сам скончался, и показал, где лежит тело. Внук, увидев в каком состоянии находится труп, обратился в полицию. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть носила насильственный характер – потерпевший скончался от ножевых ранений, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следствие намерено избрать подозреваемому, с учетом его преклонного возраста, меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.