Омича, жестоко убившего ветерана, отправили в колонию на 9,5 года

Пенсионер, убивший ветерана, надолго отправился в колонию. Фото: прокуратура Омской области

Трагедия случилась в мае прошлого года в Тевризе. В гости в 95-летнему ветерану пришел 65-летний сосед. Мужчины начали спорить о действиях во время сражений Великой Отечественной войны. Гость не принял точку зрения хозяина дома и четыре раза ударил его по голове чайником, а потом еще трижды – ножом. От полученных травм дедушка скончался, а в отношении его убийцы возбудили уголовное дело.

Сначала он написал явку с повинной. Это дало ему возможность на треть сократить срок заключения в колонии. Изначально ему грозило до 15 лет лишения свободы, в итоге гособвинитель мог требовать только 10.

Во время суда фигурант отказался от своих первоначальных показаний. Однако у следствия нашлось достаточно доказательств его вины.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.