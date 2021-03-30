«Для меня это честь»: Мэр Омска Оксана Фадина подала заявку на участие в праймериз «Единой России»

Оксана Фадина подала документы на участие в праймериз. Фото: omsk.er.ru

Во вторник, 30 марта, мэр Омска Оксана Фадина подала заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России», во время которого определят кандидатов в депутаты Госдумы.

Фадина выдвигается по округу № 141 (Любинский округ) и как одномандатник, и по партсписку. Какой из этих двух вариантов в итоге будет выбран, определят по итогам праймериз.

– Для меня это большая честь и ответственность, – сказала Оксана Фадина. – При этом я понимаю, что знания, профессиональный опыт, работа в системе государственного управления и чёткое понимание проблем муниципалитетов дают мне основания объективно оценить свои силы и сформулировать фокус системных проблем развития и путей их решения. Это позволит на уровне федерального парламентария совершенствовать развитие муниципалитетов и рост качества жизни людей. Уже сейчас есть четкое видение программных направлений, по которым я бы хотела реализовать свою работу на федеральном уровне. Я уверена, что совместно с руководителями муниципальных образований и благодаря отзывам жителей будет сформирована емкая, конкретизированная программа, которая определит перспективы законотворческой деятельности.

Напомним, голосование пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Участвовать в нем можно, подтвердив личность пользователя через портал «Госуслуг». Заявки принимают до 29 апреля.