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Общество30 марта 2021 9:41

Омский токарь отсудил 150 тысяч за попавшую в станок руку

Мужчине дважды пришлось доказывать, что он пострадал на производстве
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Работодатель пытался оспорить решение суда о выплате моральной компенсации за травму.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде рассматривали иск омича, который повредил руку токарным станком. На заседании установили, что в феврале прошлого года 68-летний работник во время работы на токарном станке в цехе предприятия получил тяжкий вред здоровью. Рука мужчины попала в зону вращения токарного станка. Причиной случившегося признали нарушения как со стороны работника, так и со стороны работодателя, а несчастный случай признали связанным с производством. Суд решил, что работодатель должен выплатить омичу моральную компенсацию.

Представители предприятия не согласились с решением суда и попытались его обжаловать, но это у них не получилось. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, суд рассмотрел доводы обеих сторон и признал требования выплатить работнику моральную компенсацию в 150 тысяч рублей законными.