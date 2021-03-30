«Росводоканал Омск» запустил в работу новые решетки на сооружениях канализации

Прозор у новых решеток всего 3 миллиметра - это почти в два раза меньше, чем у предыдущих. Шанса «проскользнуть» не остается ни то что у мусора среднего размера, даже крупным песчинкам теперь закрыт «проход» на сооружения. Кроме того, на объекте заменены щитовые затворы, проведен ремонт подводящих лотков и смонтированы «камнеловушки», которые удерживают крупный мусор. Все новое оборудование выполнено из нержавеющей стали и прослужит более 20 лет.

Семь решеток, установленных на главной насосной станции №3 процеживают городские сточные воды, удерживая мусор, который попал в канализацию. Ежедневно с очистных сооружений канализации на полигон вывозится порядка 4-х кубометров твердых бытовых отходов, принесенных со сточными водами, а в год – это уже около полутора тысяч кубометров. В городскую канализацию жители сбрасывают средства гигиены, текстильные отходы, целлофан, стекло и строительный мусор. Все это становится причиной засоров на коллекторах водоотведения, выводит из строя оборудование канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

- Замена решеток – это первый этап мероприятий инвестиционной программы омского водоканала на 2020-2024 гг., направленных на реконструкцию механической очистки сточных вод. На приобретение нового оборудования и его монтаж предприятие направило 91 млн рублей. В текущем году на очистных сооружениях канализации продолжатся работы по строительству песколовок и флотационных установок. Сметная стоимость двух проектов превышает 600 млн рублей. Также в этом году мы завершим опытно-промышленные испытания технологии реагентной дефосфотации сточных вод, - рассказывает главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

Попадая на очистные сооружения, сточные воды сначала очищаются от крупных твердых предметов, а затем от растворенных в них веществ — в основном отходов жизнедеятельности жителей города. За 10-12 часов сточные воды проходят этапы механической и полной биологической очистки.