В Омской области пьяный водитель пытался устроить гонки с полицией, но его остановил сугроб

Лихач решил, что лучше будет сдаться. Фото: УМВД России по Омской области

Как ни странно, неубранный с дорог в Омской области снег помог полицейским.

Все произошло в ночь на 29 марта в Тюкалинском районе. 31-летний местный житель выпил и поехал кататься со своим приятелем и двумя женщинами. Подозрительную машину заметили полицейские.

Однако на требование остановиться «Нива» только прибавила газу. Однако прокатиться с ветерком у лихача-алкоголика не получилось и гонка окончилась позором для ее инициатора. Его авто застряло в колее посреди дороги и отказывалось двигаться с места.

На записи с моментом погони и задержания видно, как водитель сначала пытается выбраться из машины и сбежать, но тут же по колено застрял в снежной каше.

– В отношении водителя «Нивы» возбуждены административные дела за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, отсутствие документов, предусмотренных правилами дорожного движения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За вождение в нетрезвом виде предусмотрена санкция в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное совершение данного правонарушения влечет за собой уже уголовное преследование.