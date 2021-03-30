На трассе в Омской области грузовик влетел в автомобиль с ребенком

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его маленькая пассажирка. Фото: УМВД России по Омской области

29 марта Омскую область накрыл сильный снегопад. Из-за гололеда и плохой видимости на дорогах произошло большое количество аварий.

Одна из них случилась в 19.10 на 594 км трассы Тюмень–Омск в Любинском районе. По предварительным данным, 33-летний водитель грузовой «газели» выехал на встречную полосу и там столкнулся с легковушкой.

– В результате водитель автомобиля «Рено» и его пассажир (девочка 2010 г.р.) доставлены в медицинское учреждение. Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.