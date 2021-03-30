После снегопада Омск накрыла волна ДТП

Накануне в Омске прошёл довольно обильный мокрый снег. Он начался вечером 28 марта и продолжил идти весь следующий день. Вместе с похолодание это привело ко множеству аварий. В пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что за сутки зарегистрировали 122 случая столкновения. В соцсетях омичи весь день сообщали об авариях в разных районах города. Из-за гололёда не только сталкивались машины, но и не смогли заехать на мост два большегруза, практически парализовал движение.

Водителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть в ДТП. Сегодня ситуация на дорогах не изменится: ночью была настоящая метель, а температура пока будет оставаться довольно низкой. Поэтому вероятность стать участником очередной аварии по-прежнему высока.