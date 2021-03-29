В апреле из Омска начнут отправлять самолеты в турецкую Анталью

Омичи смогут улететь в Турцию уже с 23 апреля. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание федерального оперштаба по коронавирусу. Среди прочего там обсудили вопрос о снятии ограничений на международные рейсы для аэропортов в некоторых российских городах. Омск, к сожалению, в этот список не попал.

Однако, по крайней мере, один рейс за границу из Омска все-таки будет осуществляться. Речь идет о вылетах в турецкий город Анталью. Правда, рейсы будут осуществляться с пересадкой в аэропорту Ростова-на-Дону – для них специальное разрешение не требуется.

Согласно летнему расписанию самолеты в Турцию начнут летать с 23 апреля.