В Омской области закрыли уже вторую ледовую переправу

В Омской области закрыли уже две переправы. Фото: Олег Укладов

С сегодняшнего дня, 29 марта, в Омской области закрыли вторую ледовую переправу. После обследования специалисты признали небезопасной для проезда «Большереченскую» переправу. Из-за активного таяния снега лед стал слишком тонким.

Теперь на территории Омской области действует всего семь ледовых переправ. Максимальная грузоподъемность пока составляет 20 тонн. На одной из них «Аксеновской» в Усть-Ишимском районе могут проехать автомобили весом только до 15 тонн.

Омичам напоминают, что в регионе несмотря на прохладную погоду уже началось активное таяние снега, поэтому выезд и выход на лед в неустановленных местах становится гораздо опаснее, чем зимой.