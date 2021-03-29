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Происшествия29 марта 2021 13:09

Под мостом в Омске нашли труп мужчины

По предварительной информации, он разбился после удара о лед
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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ЧП случилось в районе телецентра.

ЧП случилось сегодня, 29 марта, в районе телецентра.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по городу Омску, примерно в 9.30 в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что едет в автобусе по мосту имени 60-летия ВЛКСМ и прямо на его глазах человек, шедший по дорожке, перешагнул через ограждение и упал вниз.

Приехавшие на место полицейские быстро нашли пострадавшего на месте, которое было указано очевидцем. К сожалению, спасти упавшего было невозможно. 52-летний мужчина, личность которого уже установлена, разбился насмерть после удара о лед.

ЧП