«Был выпивший»: Появилось видео допроса насильника, напавшего на омичку

Подозреваемый в изнасиловании девушки приехал в Омск из Ханты-Мансийского округа. Фото: УМВД России по Омской области

Инцидент произошел в ночь на 25 марта на Левом берегу. В 4 утра 21-летняя местная жительница возвращалась домой с работы. К ней подошел неизвестный и попросил зажигалку. Прикурив сигарету, он скрылся, но потом вернулся снова, напал на девушку и изнасиловал.

Потерпевшая сразу же после случившегося обратилась в полицию. Описать нападавшего она не смогла, потому что он все время держался за ее спиной. Однако насильника смогли вычислить, изучив записи с камер наблюдения на соседних с местом ЧП зданиях. Спустя три дня парня задержали.

– Тебе объяснили, за что тебя задержали? – спрашивает у подозреваемого полицейский.

– Да. За изнасилование, – отвечает тот.

– Где это было?

– За электрощитом возле магазина. Был выпивший. Встретил девушку. Спросил у нее зажигалку. Потом она пошла в сторону дома. Я схватил ее за шею левой рукой. Повел за большое здание. Совершил половой акт. Потом она потеряла свой телефон, я ей хотел помочь его найти.

В итоге отморозка спугнула проезжавшая мимо машина, он скрылся и отправился домой.

– Фигурант – 19-летний уроженец Ханты-Мансийского автономного округа – в декабре прошлого года вернулся в Омск, чтобы продолжить обучение в колледже, прерванное прохождением срочной службы в армии. Параллельно он устроился на подработку в частное охранное предприятие, – рассказали в пресс-службе областной полиции. – СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Следователем подготовлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.