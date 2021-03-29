За последние сутки коронавирусом в Омской области заразились 102 человека

Коронавирус продолжает распространяться в Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области общее количество заразившихся коронавирусом достигло 43 584 человек. Сегодня медики выявили 102 новых случая заражения. Из них 65 смогут лечиться амбулаторно, а 37 пациентов госпитализировали в ковидные госпитали.

Выздоровели за сутки 35 человек. В прошлый понедельник этот показатель также был очень низким, а потом пошел вверх. Всего за время пандемии в регионе с ковидом справились уже 35 460 омичей.

К сожалению, от коронавируса в Омске скончались еще 2 человека. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 1 318 человек.

Активно продолжается и прививочная компания против коронавируса. Первым компонентом уже привились 67 320 человек, вторым – 44 656.