Ветеринарную аптеку привлекли к ответственности

Мировым судом судебного участка № 68 в Октябрьском судебном районе в городе Омске было принято решение.Во время плановой январской проверки ООО Компании «Продэко» специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили нарушение Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденных приказом Минсельхоза России от 29.07.2020 № 426. В частности не был сертифицирован, не калиброван и не подвергнут поверки в установленном порядке прибор учета температуры в холодильнике (термометр). Материалы проверки были отправлены Мировой суд судебного участка № 68 в Октябрьском судебном районе Омска, который, рассмотрев их, принял решение привлечь к административной ответственности менеджера «Продэко» Д.Н. Урусова, допустившего это нарушение. Теперь ему придется заплатить 5000 рублей штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.