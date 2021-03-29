Названы улицы Омска на которых летом высадят 2000 деревьев и 27 000 кустарников

Новые деревья и кустарники появятся на нескольких главных магистралях города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омичи в прошлом году много жаловались на вырубку деревьев. Она проходила по разным причинам, из-за благоустройства и из-за строительства новых объектов. Но в этом году омичам обещают высадить множество новых растений. В мэрии утвердили план озеленения, согласно которому в разных районах города появятся 2 103 дерева и более 27 000 кустарников.

Проводить работы по посадке деревьев будут проходить преимущественно весной и осенью, чтобы саженцы лучше прижились. Озеленить планируют следующие улицы:

- ул. Дмитриева,

- ул. Красный Путь,

- проспект Мира

- проспект Карла Маркса,

- ул. Булатова,

- ул. Конева,

- дублер ул. Лукашевича,

- ул. Маяковского,

- сквер им. Героев – авиаторов и Площади Звезды,

- ул. Маяковского,

- ул. Заозерная,

- ул. Багратиона,

- ул. Ватутина

Также в пресс-службе мэрии отметили, что в Омских скверах и парках помимо этого высадят более 834 тысяч цветов.