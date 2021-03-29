Названы улицы Омска на которых летом высадят 2000 деревьев и 27 000 кустарников

Новые деревья и кустарники появятся на нескольких главных магистралях города.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Омичи в прошлом году много жаловались на вырубку деревьев. Она проходила по разным причинам, из-за благоустройства и из-за строительства новых объектов. Но в этом году омичам обещают высадить множество новых растений. В мэрии утвердили план озеленения, согласно которому в разных районах города появятся 2 103 дерева и более 27 000 кустарников.
Проводить работы по посадке деревьев будут проходить преимущественно весной и осенью, чтобы саженцы лучше прижились. Озеленить планируют следующие улицы:
- ул. Дмитриева,
- ул. Красный Путь,
- проспект Мира
- проспект Карла Маркса,
- ул. Булатова,
- ул. Конева,
- дублер ул. Лукашевича,
- ул. Маяковского,
- сквер им. Героев – авиаторов и Площади Звезды,
- ул. Маяковского,
- ул. Заозерная,
- ул. Багратиона,
- ул. Ватутина
Также в пресс-службе мэрии отметили, что в Омских скверах и парках помимо этого высадят более 834 тысяч цветов.