В Омске КамАЗ влетел в маршрутку и автобус

ДТП случилось на окраине города. Фото: УМВД России по Омской области

Крупная авария с участием общественного транспорта случилась в понедельник, 29 марта, на проспекте Мира. Водитель КамАЗа не справился с управлением и сначала въехал в автобус ГАЗ № 25 (Главпочтампт – поселок Новоалександровский). А после этого грузовик столкнулся еще и с маршруткой № 401 (поселок Николаевка – ДП-9).

– В результате ДТП пассажир автобуса ГАЗ, мужчина 1989 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Всего в момент происшествия в этом автобусе находились 16 пассажиров, салон автобуса № 421 был пуст.