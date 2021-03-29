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Общество29 марта 2021 10:19

В Омской области избрали главу Колосовского района

Им стал Сергей Высоцкий, работавший до этого заместителем
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Главой Колосовского района стал Сергей Высоцкий. Фото: правительство Омской области

В Омской области продолжаются выборы глав районов. Накануне местный совет депутатов определился с кандидатурой одного из северных районов – Колосовского.

– В ходе голосования главой муниципального района большинством голосов избран Сергей Высоцкий, заместитель главы Колосовского муниципального района Омской области, руководителя аппарата администрации Колосовского муниципального района Омской области, – сообщает пресс-служба областного правительства.

Сергей Высоцкий приступил к исполнению обязанностей в понедельник, 29 марта.