В Омской области избрали главу Колосовского района

Главой Колосовского района стал Сергей Высоцкий. Фото: правительство Омской области
В Омской области продолжаются выборы глав районов. Накануне местный совет депутатов определился с кандидатурой одного из северных районов – Колосовского.
– В ходе голосования главой муниципального района большинством голосов избран Сергей Высоцкий, заместитель главы Колосовского муниципального района Омской области, руководителя аппарата администрации Колосовского муниципального района Омской области, – сообщает пресс-служба областного правительства.
Сергей Высоцкий приступил к исполнению обязанностей в понедельник, 29 марта.