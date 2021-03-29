В мэрии рассказали об отлове собак у суда, где покусали омичку

В приют с этого участка забрали 5 собак. Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня утром омичка в соцсетях пожаловалась на нападение бродячей собаки, недалеко от мирового суда. Женщина получила серьезный укус, с которым попала в больницу.

В мэрии сообщили, что по информации «Муниципального приюта для животных» на этом участке уже проводили отлов агрессивных собак.

- В марте на указанной территории по заявкам КТОС «Релеро» и управляющей организации «Феникс» дважды проводился отлов бездомных собак. В результате выездов бригадами «Муниципального приюта для животных» было поймано 5 безнадзорных собак, - рассказали в пресс-службе приюта.

Омичам напоминают, что с жалобами на агрессивных собак можно обращаться в управляющие компании, единую диспетчерскую службу администрации по номеру 78-78-78 или напрямую в муниципальный приют 44-67-43.

Представители также отметили, что бирки собакам ставят многие приюты Омска, а также общественные зоозащитные организации.