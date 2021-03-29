Омичка взяла кредит, а потом отдала мошенникам, не поверив сотруднице банка

Омичка перевела все кредитные деньги мошенникам, засомневавшись в действиях сотрудницы банка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 47-летняя омичка с заявлением о краже денег с ее банковской карты. Она рассказала следователям, что самостоятельно взяла в банке кредит на 340 тысяч и не подозревала никого в обмане. Но на следующий день ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности и сказал, что сотрудницу, которая обслуживала омичку, подозревают в мошенничестве. Женщина вспомнила, что во время визита сотрудница кредитного отдела установила ей на телефон приложение банка и завела личный кабинет. Мошенник ухватился за это и сказал, что из-за этого деньги могут пропасть со счета.

Чтобы этого избежать, мошенник предложил все деньги перевести на «безопасный счет», а потом вернуть, еще и доплатить крупную компенсацию в размере 47 тысяч рублей. Омичка согласилась, но поняла, что ее обманули только, когда деньги не вернулись.

По заявлению завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе полиции. Проверяются движения средств по счетам, выясняется место положения звонившего.