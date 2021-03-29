В Омской области 10-месячная девочка опрокинула на себя сковороду с кипящим маслом

В Омской области произошло сразу два несчастных случая с детьми. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области за минувшие сутки произошло сразу два несчастных случая с детьми.

В Исилькульском районе 10-месячная девочка, оставшись без присмотра взрослых, перевернула на себя сковороду с кипящим маслом. Малышка получила ожог 3 процентов тела.

Второй случай произошел в Любинском районе. 7-летний мальчик получил ожог 2-й степени после того, как в бане нечаянно опрокинул на себя таз с горячей водой, сообщает пресс-служба областного УМВД.