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Общество29 марта 2021 8:44

В Омской области 10-месячная девочка опрокинула на себя сковороду с кипящим маслом

В этот же день несчастный случай произошел с еще одним ребенком
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омской области произошло сразу два несчастных случая с детьми.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области за минувшие сутки произошло сразу два несчастных случая с детьми.

В Исилькульском районе 10-месячная девочка, оставшись без присмотра взрослых, перевернула на себя сковороду с кипящим маслом. Малышка получила ожог 3 процентов тела.

Второй случай произошел в Любинском районе. 7-летний мальчик получил ожог 2-й степени после того, как в бане нечаянно опрокинул на себя таз с горячей водой, сообщает пресс-служба областного УМВД.