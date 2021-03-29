Омичка отсудила 20 тысяч после укуса собаки

Омичка доказала в суде, что на нее накинулась соседская собака. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт между соседями развернулся в Тюкалинске. Там 33-летняя местная жительница проходила мимо дома соседей, когда со двора выскочила овчарка и укусила ее за бедро. На шум вышел хозяин и увел собаку за ограду дома. Омичке пришлось обращаться в местную ЦРБ. Оттуда ее направили в Омск. Уже здесь медики провели вакцинацию и выписали рекомендации по лечению. Омичке пришлось потратиться еще и на таблетки.

Чтобы решить конфликт с соседями, женщина пошла в суд. Она требовала возместить ей затраты на лечение и моральный вред в размере 21 тысячи рублей. Суд решил удовлетворить требования омички, что не устроило другую сторону конфликта. Хозяева собаки попытались обжаловать решение суда, ссылаясь на то, что свидетелей происшествия не было, и на одежде пострадавшей нет следов от укуса. Но суд не стал менять своего решения, отметив, что след от укуса собаки есть на теле истицы и его факт подтверждают в больнице.