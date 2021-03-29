Омич зарезал хозяйку дома, чтобы украсть украшения

Омич зарезал хозяйку дома, чтобы она не смогла его узнать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске вынесли приговор грабителю, совершившему еще и жестокое убийство. Следователи восстановили картину произошедшего в августе 2019 года. Тогда 36-летний омич проходил по улице поселка Набережный и заметил, что семейная пара работает на участке, а дом пустует. Мужчина решил, что может совершить кражу, пока хозяева не видят.

Омич залез в дом и взял с кухни нож, чтобы обороняться, если в дом зайдет хозяин. Пока омич искал ценности, услышал, что кто-то вошел в дом. Грабитель спрятался в ванной и надеялся пересидеть, но когда вышел практически лицом к лицу столкнулся с хозяйкой дома. Женщина испугалась и закричала, грабитель не растерялся и, чтобы его не узнали при поисках, зарезал хозяйку. Мужчина нанес 23 удара ножом, от которых хозяйка дома скончалась на месте. После убийства омич забрал из дома деньги и драгоценности, а потом сбежал.

Грабителя приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину омич не признал и попытался оспорить решение суда. Апелляцию рассмотрели, но решение первого суда оставили в силе.