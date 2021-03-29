«Авангард» с разгромным счетом победил «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф

Серия игр с «Металлургом» получилась для «Авангарда» очень напряженной. Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» стал еще на один шаг ближе к чемпионскоиу кубку. Накануне, 28 марта, «ястребы» поставили точку в серии игр четвертьфинала. Они буквально разгромили своего давнего и принципиально го соперника – магнитогорский «Металлург».

Повели в счете омичи. На пятой минуте матча забил Сергей Толчинский. Переломным же стал второй период, когда омичи трижды поразили ворота соперника.

Сначала численное преимущество реализовал Егор Чинахов. А Денис Зернов и Вилле Покка смогли забить даже в тот момент, когда команда находилась в меньшинстве. Последнюю шайбу уже в финале матча забросил Алексей Емелин. Магнитогорцы смогли ответить только одним голом.

Игра завершилась со счетом 5:1, серия с «Металлургом» – со счетом 4:2 в пользу омичей. «Авангард» вышел в полуфинал плей-офф и финал конференции «Восток», где его уже ждет «Ак Барс».

Напомним, омичам серия с «магниткой» далась непросто, один матч они и вовсе разгромно проиграли. Казанцам для выхода в полуфинал плей-офф потребовалось меньше усилий. Они смогли завершить предыдущую серию за 4 игры и получили несколько дополнительных дней для отдыха.

Первая встреча «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет 3 апреля на арене в Татарстане.