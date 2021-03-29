В Омске собираются убирать маршрутки из центра

Их должны заменить магистральные автобусные маршруты. Фото: ВКонтакте

Омские власти в очередной раз начали пересматривать маршрутную сеть. На этот раз для того, чтобы убрать маршрутки из центра города. Так в мэрии Омска хотят разгрузить дороги для борьбы с пробками. Об этом стало известно накануне.

- Действительно, в настоящее время такая работа ведется, маршрутная сеть пересматривается, - цитирует и.о. директора департамента транспорта мэрии Вадима Кормильца Город55. - Ее принцип будет основываться на использовании магистральных маршрутов с подвижным составом большой вместимости, который будет двигаться с 6 до 23 часов по основным магистралям, а транспорт меньшей вместимости будет выполнять функции подвозящего.

Добавим, что в предыдущие годы власти серьезно сократили количество маршрутов, проходящих через центра Омска. А в прошлом годы ввели выделенные линии для общественного транспорта на ряде центральных улиц.