студентов омского медуниверситета отправили на самоизоляцию из-за коронавируса

Студентов отправили на самоизоляцию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Относительно недавно омские студенты вернулись к очным занятиям. В последний раз им пришлось отправиться на изоляцию и учиться дистанционно осенью прошлого года. Но потом ограничения сняли и студентов вернули на занятия в аудитории.

Сегодня стало известно, что в Омском медицинском университете обнаружили вспышку заболевания коронавирусом. Из-за этого одной из групп педиатрического факультета и одиннадцати преподавателям придется провести две недели на самоизоляции. Для них очные занятия снова прекратились. Об этом говорится в распоряжении ректора университета Марии Ливзан. Период самоизоляции для студентов и преподавателей закончится 10 апреля, если ни у кого не проявятся признаки заболевания коронавирусом.