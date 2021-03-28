За сутки коронавирусом в Омской области заразились 87 человек

Почти 40 омичей отправились в больницы из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки коронавирусом заразились 87 омичей. Из них 49 смогут получать лечение амбулаторно, а 38 с тяжелыми симптомами отправились в ковидные госпитали. Всего с начала пандемии коровнавирусом переболели уже 43 482 человека.

Выздоровели сегодня 82 пациента. Всего за период пандемии в Омской области справиться с вирусом смогли уже 35 425 омичей.

К сожалению, медики продолжают фиксировать летальные исходы. За сутки 3 человека скончались от ковида, за все время наблюдений эта цифра достигла уже 1 316.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 64, Тарский район – 8, Колосовский, Муромцевский районы – 3, Марьяновский район – 2, Азовский, Большереченский, Калачинский, Кормиловский, Седельниковский, Таврический, Усть-Ишимский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.