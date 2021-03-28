Омичка ограбила родственницу, чтобы пообедать и украсить дом

Женщина забрала из чужого дома только еду и цветок в горшке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодая жительница села Сосновка Азовского района после долгого отсутствия обнаружила, что в доме кто-то побывал. 18-летняя девушка уезжала по учебе в Омск, а когда вернулась поняла, что в доме были посторонние. Она стразу стала проверять ценные вещи, но все они были на месте, не хватало только нескольких вилок и ложек, продуктов в холодильнике и горшка с цветком на подоконнике. Девушка решил все же обратиться в полицию.

После осмотра места преступления следователи выяснили, что двери и окна никто не взламывал, а значит преступник вошел с помощью ключа. Хозяйка рассказала, что до нее этот дом принадлежал бабушке, к которой часто приходили в гости подруги и родственники. У них могли быть ключи. Полицейские выяснили, кто бывал в гостях у прошлой хозяйки и установили, что к ограблению могла быть причастна бывшая подруга одного из родственников. Дома у подозреваемой обнаружили пропавшие столовые приборы и горшок с алоэ. Все это, а также продукты, которые похитительница не успела съесть, вернули студентке.

Оказалось, что женщина в тайне от пенсионерки сделала дубликат ключей, а когда узнала, что новая хозяйка дома часто отлучается, решилась на кражу, сообщали в пресс-службе полиции. Сейчас на женщину завели уголовное дело за кражу.