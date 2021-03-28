Метель и похолодание: Что готовят омичам последние дни марта?

Омичам придется пережить еще несколько холодных дней с метелями. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омской области зима пока не хочет сдавать своих позиций. Температура по ночам опускается до -10..-15 градусов, а синоптики прогнозируют снег.

Еще несколько дней морозов придется пережить омичам в начале рабочей недели. По данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидаются довольно сильные осадки в виде снега. Большинство из них пройдут в понедельник, 29 марта. Днем и ночью возможны метели. А стразу после значительно похолодает. Температура ночью может опуститься до -15, а при прояснениях в некоторых районах и до -19 градусов. Днем воздух прогреется примерно до -2...-7 градусов. С такой температурой март покинет Омскую область.

Апрель по более долгосрочным прогнозам пока выглядит более теплым. Днем уже точно будет плюсовая температура, на будет колебаться от +3 до +10 градусов, но ночью еще будет подмораживать. Синоптики обещают от 0 до -3 градусов. И в апреле снега уже сменят дожди.