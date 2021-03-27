За сутки в Омской области коронавирусом заразились 77 человек

Коронавирус в Омской области еще продолжает довольно активно распространяться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным минздрава в Омской области выявили уже 43 395 случаев заражения коронавирусом. За сутки заразились 77 человек. Из них 49 смогут лечиться дома, а 28 с тяжелыми симптомами отправились в ковидные госпитали.

Выздоровело за день в несколько раз больше омичей - 205. Всего за время пандемии справиться с вирусом смогли 35 343 человека.

Но ковид продолжает становиться для некоторых летальным. Так за сутки медики констатировали 2 новые смерти, за все время наблюдений от новой инфекции скончались уже 1 313 человек.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 50, Омский район – 5, Азовский, Марьяновский районы – 4, Крутинский, Муромцевский, Называевский, Тарский районы – 2, Большереченский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Полтавский, Саргатский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.