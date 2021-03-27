В Омске определили улицы, которые может затопить во время паводка

В Омске подтопления могут прийти во все районы города.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Несмотря на прогнозы синоптиков о снегопадах и довольно прохладной погоде, которая еще довольно долго сохранится на территории региона, в Омске активно готовятся к весеннему паводку. В администрации города определили, какие места больше всего будут подвержены подтоплению в 2021 году. По городу их насчитали 221.
104 места в Центральном округе
37 мест в Октябрьском округе
29 мест в Кировском округе
26 мест в советском округе
25 мест в Ленинском округе
Назвали и улицы, жителям которых в эту весну вероятно придется столкнуться с последствиями активного таяния снега. Так в мэрии отметили, что в Центральном районе может подтопить Красноярский тракт вблизи мебельной фабрики, улицы Красный Пахарь, Завертяева.
В Октябрьском округе справляться с паводком придется на Окружной дороге и улице 5-й Кордной.
В Кировском округе опасность может ждать жителей улиц Транссибирская, 22-го Декабря, автомобильная дорога от улицы Енисейской до улицы Конева (объезд торгово-развлекательного комплекса), поселок Немецкий.
В Советском округе вода может прийти на улицы Бородина, вблизи улицы Бархатовой, проспекте Менделеева, вблизи улиц Бархатовой и Белозерова и в поселок Большие поля.
В Ленинском округе подтопить может в районе сектора индивидуальной жилой застройки рядом с озером Моховое.
В мэрии отметили, что участки, которые подвержены подтоплению находятся под постоянным контролем, сообщает "СуперОмск". Для борьбы с водой планируют использовать мешки с песком.