В Омске определили улицы, которые может затопить во время паводка

В Омске подтопления могут прийти во все районы города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на прогнозы синоптиков о снегопадах и довольно прохладной погоде, которая еще довольно долго сохранится на территории региона, в Омске активно готовятся к весеннему паводку. В администрации города определили, какие места больше всего будут подвержены подтоплению в 2021 году. По городу их насчитали 221.

104 места в Центральном округе

37 мест в Октябрьском округе

29 мест в Кировском округе

26 мест в советском округе

25 мест в Ленинском округе

Назвали и улицы, жителям которых в эту весну вероятно придется столкнуться с последствиями активного таяния снега. Так в мэрии отметили, что в Центральном районе может подтопить Красноярский тракт вблизи мебельной фабрики, улицы Красный Пахарь, Завертяева.

В Октябрьском округе справляться с паводком придется на Окружной дороге и улице 5-й Кордной.

В Кировском округе опасность может ждать жителей улиц Транссибирская, 22-го Декабря, автомобильная дорога от улицы Енисейской до улицы Конева (объезд торгово-развлекательного комплекса), поселок Немецкий.

В Советском округе вода может прийти на улицы Бородина, вблизи улицы Бархатовой, проспекте Менделеева, вблизи улиц Бархатовой и Белозерова и в поселок Большие поля.

В Ленинском округе подтопить может в районе сектора индивидуальной жилой застройки рядом с озером Моховое.

В мэрии отметили, что участки, которые подвержены подтоплению находятся под постоянным контролем, сообщает "СуперОмск". Для борьбы с водой планируют использовать мешки с песком.