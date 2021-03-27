Чтобы отомстить соседу омич поджог его дверь

Поджигателем оказался обиженный сосед. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в полицию обратился житель села Неверовка Таврического района. Он рассказал, что неизвестный пытался поджечь его дом. 23-летний омич уточнил, что никто не пострадал, да и само возгорание удалось потушить с помощью соседей. После осмотра места происшествия стало ясно, что немного обгорела дверь и доски на крыльце.

Пострадавший предположил, что к поджогу может быть причастен сосед, с которым у него не сложились отношения. Мужчины постоянно конфликтовали по разным поводам. Подозреваемый увиливать не стал и рассказал полицейским, что действительно устроил поджог, уточнили в пресс-службе ведомства. Ночью мужчина взял с собой бутылку, в которую положил поролон, смоченный бензином, и отправился к дому неприятеля. Там он поджег банку, бросил в дверь и ушел. Начинающийся пожар заметили другие соседи.

Ранее подозреваемый уже был судим. Сейчас по факту попытки поджога проводится проверка, чтобы установить все детали произошедшего, а подозреваемый задержан полицией.