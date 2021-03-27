В минобразования заявили, что занятия с квадрокоптерами в омских школах проводятся по расписанию

В школах утверждают, что занятия проводятся в нормальном режиме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в прокуратуре заявили, что в ходе проверки выявили нарушения в школах Любинского района. Там закупили три квадрокоптера для учеников, но занятия не проводили, а техника простаивала. Так указано в материалах проверки.

В пресс-службе министерства образования рассказали, что в двух школах квадрокоптеры уже поставлены на учет, а в одной обращение в Росавиацию находится на рассмотрении.

- Все педагоги, работающие в центрах, прошли обучение, а квадрокоптеры, использующиеся в Любино-Малоросской и Северо-Любинской школах, поставлены на учет в Росавиации. В Росавиацию подано заявление о постановке на учет квадрокоптера Любинской школы № 3, сейчас оно рассматривается. Так как по техническим характеристикам использовать квадрокоптер можно только при температуре выше нуля градусов, программа «Управление беспилотными летательными аппаратами» реализуется в холодное время года в помещениях центров и в школьных спортзалах. С 1 апреля занятия начнутся на свежем воздухе, - подчеркнули в управлении образования Любинского района.

Также представители минобра отметили, что по словам директоров школ местная прокуратура вовсе не проводила проверок по проведению занятий с квадрокоптерами.