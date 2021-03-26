В Омске 16-летнюю школьницу, пропавшую 10 дней назад, нашли у друзей

Школьницу нашли у друзей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

К омичам недавно обратились с просьбой помочь в поисках 16-летней Даны. Сообщалось, что девушка ушла из дома 10 дней назад и о ее месте нахождения до сих пор ничего не было известно. К поискам подключили полицию и поисковые отряды.

Сегодня стало известно, что школьницу нашли. Оказалось, все это время она провела у друзей на улице Труда в Ленинском округе, практически на другом конце города.

- Предварительно, противоправных действий в отношении разыскиваемой не совершено, - уточнили в пресс-службе УМВД.