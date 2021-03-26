Двое омичей в черных масках вломились в дом и вынесли золотые украшения

парни вынесли из дома несколько золотых украшений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратилась хозяйка частного дома на улице 18-я Марьяновская в Ленинском округе. Она рассказала, что пока ее на было дома кто-то вломился в дом и украл золотые украшения: несколько колец, серьги, цепочку и кулон. Общую стоимость похищенного омичка оценила в 150 тысяч рублей.

В полиции осмотрели место преступления и выяснили, что злоумышленники перелезли через забор, а внутрь дома попали, отжав створку пластикового окна. По изъятым следам эксперты выяснили, что их было двое. Приятели попали на ближайшие камеры видеонаблюдения, но на лицах у них были черные медицинские маски.

Первому на вид 20 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое. Был одет в черную шапку, белую удлинённую куртку и белые кроссовки. На лице – черная маска с белым рисунком.

Второму на вид 20 лет; рост 160-165 см, телосложение худощавое. Был одет в черную шапку, черную куртку, белые кроссовки. На лице также черная маска с белым рисунком.

В полиции обращаются к омичам с просьбой помочь в их поисках. Если вы что-то видели или знаете, где могут находиться предполагаемые грабители, сообщите в полицию.