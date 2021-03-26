Омич получил 8 лет тюрьмы за отправленное маленькой девочке порновидео

Омич получил крупный срок за переписку с маленькой девочкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области осудил 59-летнего жителя Большереченского района Омской области. Как установили следователи, мужчина несколько раз в соцсетях посылал порнографические ролики и фотографии соседской девочке, которой еще не исполнилось и 14 лет. О переписке стало известно, когда девочка после нескольких странных сообщений рассказала о происходящем бабушке.

В суде мужчине предъявили обвинение по двум статям за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и за хранение и распространение детской порнографии. После рассмотрения дела, суд решил приговорить мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе следственного комитета по Омской области.