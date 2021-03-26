В Омск довезли последние из 29 новых «Адмиралов»

В Омск поступили все 29 троллейбусов из новой партии.

Еще в прошлом году стало известно, что в 2021 в Омске ждут еще одну крупную партию современных троллейбусов «Адмирал». Накануне в город привезли последние 2 машин из новой партии. Как уточнили в пресс-службе мэрии, теперь поступили все 29 троллейбусов.

Машины ехали в Омск из Саратова. Несмотря на сложные погодные условия и снегопады во многих регионах, «Адмиралы» доставили в целости и сохранности, их даже успели разгрузить в депо.

- Завтра в троллейбусном депо пройдет приемка сервисного центра от завода-изготовителя, затем будет приемка комиссии «Электрический транспорт». После прохождения процедуры брендирования и необходимого технического обслуживания пройдет передача оставшихся двух троллейбусов от Государственной транспортной лизинговой компании в МП г.Омска «Электрический транспорт», — рассказал начальник службы движения филиала «МП «Электрический транспорт» Василий Мелищук.

Новые троллейбусы уже работают на маршрутах №3, 4, 67. А в скором времени их хотят запустить и на маршрут №15.