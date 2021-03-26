Пьяный подросток устроил аварию на Левом берегу в Омске

В обстоятельствах аварии разбираются следователи. Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня ранним утром в полицию сообщили о ДТП в Кировском округе. На месте следователи установили, что водитель ВАЗ-2101 при повороте с улицы Степанца на улицу Лукашевича не справился с управлением и въехал в ограждение недалеко от автовокзала.

Оказалось, что за рулем автомобиля находился 16-летний подросток, который оказался еще и пьян. Следователям он рассказал, что машину купил у неизвестного и решил прокатиться. В аварии серьезных травм подросток не получил, медики осмотрели его на месте ДТП.

- Все по правилам было, я все нормально сделал, - ответил подросток полицейским на допросе.

Сейчас на него завели три административных протокола за езду в нетрезвом виде без прав на незарегистрированном автомобиле. Также известно, что в феврале парень уже привлекался за вождение без прав, уточнили в пресс-службе полиции.