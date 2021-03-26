В Омске главбух потратила со счета турагентства на себя 4,5 миллиона

Омичка за два года незаметно украла 4,5 миллионов у работодателя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске завершили расследование уголовного дела главного бухгалтера туристического агентства. Как удалось выяснить, в течение двух лет 46-летняя омичка каждый месяц в тайне от работодателя начисляла поверх своей зарплаты различные суммы от 20 до 70 тысяч рублей. Таким способом она украла около 680 тысяч. Но это лишь мала часть ущерба, который она нанесла двум компаниям, в которых работала. Гораздо больше, около 3,8 миллионов, она украла с расчетного счета, напрямую переводя деньги на оплату собственных нужд.

Женщине удавалось скрывать кражу, каждый раз подделывая отчеты перед аудиторской проверкой. Но ее обман раскрылся, когда директор назначил проверку раньше обычного срока, и омичка не успела подготовиться к ней.

Теперь женщине грозит серьезное наказание по статье за растрату. Максимальные санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения, уточнили в пресс-службе УМВД.