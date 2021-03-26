На трассе под Новосибирском перевернулась омская фура

Серьезное ДТП произошло на трассе под Новосибирском. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области

Серьезная авария произошла с омским дальнобойщиком, который перевозил бытовую химию, под Новосибирском. На трассе в Чулымском районе Новосибирской области ночью перевернулась фура марки «Мерседес Бенц Актрос». За рулем был 62-летний омич, который выполнял рейс из Перми.

Перевернувшийся грузовик заблокировал трассу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области

Как предварительно установили инспекторы новосибирского ГИБДД, водитель не справился с управлением на скользком участке трассы. Кузов фуры опрокинулся так, что перекрыл всю трассы, а коробки с химией высыпались. Чтобы организовать проезд для автомобилей, кузов пришлось убирать на обочину.

Водителя отправили в больницу, а фуру оттащили на обочину. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области

Водителя с места ДТП доставили в местную больницу, стало известно изданию "ОмскИнформ". У него диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Сейчас за его состоянием внимательно наблюдают медики.