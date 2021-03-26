Омские полицейские получат 24 новые патрульные иномарки. ФОТО: Госавтоинспекция

МВД опубликовало очередной аукцион на покупку 305 патрульных машин для нужд ГИБДД и полиции в регионы. Омским силовикам повезло: 24 служебных автомобиля достанется им. Это следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Требования к новым машинам жесткие: они уже должны быть брендированы синими полосками, которые отличают патрульные автомобили силовиков. На каждом должна быть сирена, спецсигналы и громкоговоритель. А также специальный комплекс, фиксирующий обстановку внутри патрульной машины. Начальная цена машины - 1,4 млн. рублей. Потенциальный поставщик должен предоставить их не позднее 31 октября.

Добавим, что в последнее время в омской полиции появляются новые служебные автомобили марки Volkswagen, Shkoda и Lada Vesta.