В Омске через суд требуют снести незаконное кафе на набережной

Кафе в центре города придется снести. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске предметом судебных споров стало кафе «Сувлаки», которое находится на набережной Оми недалеко от улицы Ленина. Снести кафе администрация Омска требовала еще в конце прошлого года, но тогда Арбитражный суд встал на сторону предпринимателя и просьбу чиновников отклонил, обязав их выплатить бизнесмену стоимость экспертизы 17,5 тысяч.

Это решение депимущества обжаловали. Второй суд рассмотрел дело и признал обоснованными требования чиновников. Они указали, что участок был предоставлен ООО «Мемфис» в 2001 году для размещение временного объекта. А ООО «Эдельвейс», которому и принадлежит кафе сейчас, выкупило участок только в 2011 году и строительство с мэрией не согласовывало. Решение суда о сносе павильона вступило в силу, но его владелец еще пожжет его обжаловать в Арбитражном суде.