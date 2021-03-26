Нефтепроводчики проверили оперативную готовность персонала

В ходе тренировки были отработаны оперативные действия персонала при отказе энергетического оборудования. Также проверялось соблюдение работниками требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Согласно легенде УТЗ оператор НПС зафиксировал снижение давления на перекачивающей станции при перекачке нефти. На автоматизированном рабочем месте оператора сработала сигнализация об условной нештатной ситуации в закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) и неисправности цепей управления вакуумного выключателя электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА). Дежурный электромонтер произвел осмотр оборудования ЗРУ, электродвигателей магистральных насосных агрегатов, зафиксировал факт «неисправности» схемы управления и невозможность запуска МНА. Доклад о нештатной ситуации на НПС был направлен начальнику НПС и энергодиспетчеру Ишимского районного нефтепроводного управления согласно утвержденной схеме оповещения.

Электромонтеры НПС обнаружили и устранили условную неисправность цепей управления электродвигателя МНА, провели их ремонт в ячейке ЗРУ, запустили в работу оборудование НПС.

Энергоснабжение оборудования было восстановлено в нормативные сроки. Наблюдательная комиссия положительно оценила координацию действий и компетентность работников, а также высокий уровень знаний технологических схем и параметров работы энергооборудования.

Проведение подобных учебно-тренировочных занятий позволяет поддерживать высокий уровень готовности оперативного персонала к нештатным ситуациям, связанным с энергоснабжением производственных объектов.