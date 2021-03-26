В Омские школы закупили квадрокоптеры, но теперь не знают, что с ними делать

Технику забросили и даже не стали ставить на учет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранее в трех школах Любинского района закупили несколько квадрокоптеров, для работы образовательного центра «Точка роста». Предполагалось, что там дети будут знакомиться с современными технологиями, но после проверки прокуратуры выяснилось, что техника простаивает.

В школах нет необходимых программ занятий, а преподаватели не прошли обучение и не до конца понимают, как использовать технику для занятий. Занятия в центре не проводили, а квадрокоптеры даже не поставили на учет в Росавиации, хотя должны были это сделать.

По этим нарушениям вынесены представления, которые находятся на рассмотрении, уточнили в прокуратур Ленинского района