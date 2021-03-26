Появилось видео, как в Омске сбивают 16-летнюю девушку

В Омске 16-летнюю школьницу сбили в городке Нефтяников. За рулем "Ниссана" находилась 36-летняя женщина. Девушка-пешеход получила различные травмы. Появилось видео происшествия.

На нем видно, что люди стоят у края проезжей части на перекрестке у кинотеатра "Кристалл". Машинам горит дополнительная зеленая секция - поворот направо. Но пешеход выходит на дорогу, замечает едущий "Ниссан", теряется и в итоге не двигается с места. Иномарка сбивает девушку, та отлетает метров на 5-10. И лежит на асфальте.

К сбитому пешеходу подбегают прохожие. В итоге 16-летняя омичка оказалась в больнице.