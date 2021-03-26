Омский опыт по созданию мусоросортировочной отрасли востребован за пределами региона

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Гости из соседского региона признали, что за два года реформы Омская область сделала серьезные шаги к цивилизованному обращению с бытовым мусором.

Сегодня в регионе запущены и работают два завода по сортировке ТКО. Общая мощность объектов – 400 тыс. тонн в год. На сортировку отправляется 80% городского мусора, процент отбора полезных фракций – 10-12%. На данный момент заводы выпускают до 14 фракций, пригодных для вторичной переработки.

Делегация из Бердска специально приехала в Омск, чтобы посмотреть работу омских предприятий по обработке ТКО. В ходе экскурсии гости подробно ознакомились с основными технологическими процессами и поделились впечатлениями от увиденного.

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«В нашем городе есть полигон, куда сегодня на захоронение поступают несортируемые отходы, между тем с 2019 года по закону отходы должны проходить сортировку, полезные фракции должны извлекаться. В связи с этим сейчас рассматриваем вариант строительства рядом с полигоном подобного завода, остатки мусора, так называемые «хвосты» там же на полигоне можно было бы захоранивать, - рассказала директор муниципального бюджетного учреждения «Управление природными ресурсами г. Бердска» Светлана Шерстобитова. - Мы приехали в Омск специально чтобы, посмотреть, как все работает и поездка оказалась полезной для нас. Достойное производство, омичи молодцы!»

Новосибирцам также понравился опыт расстановки емкостей для сбора мусора в частном секторе, когда ладья устанавливается в конце улицы.

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«В секторе индивидуальной застройки редко кого вдохновляет установка контейнера вблизи жилья, начинаются споры, разбирательства… Но пример омского региона может стать решением проблемы. Кроме того, при установке восьмикубовой ладьи в конце улицы, проезжать спецтехнике по всей улице не нужно, а это уже вопрос сохранности дорог», - отметила депутат Совета депутатов г. Бердска Елена Белова.

Напомним, что новая отрасль, которая создается в рамках нацпроекта «Экология», нацелена на максимальное использование вторсырья и сокращение количества отходов, попадающих на полигоны. В настоящее время Омская область входит в число регионов-лидеров по введению в эксплуатацию объектов по обработке ТКО.