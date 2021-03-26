На проект развязки около Парка Победы в Омске потратят 5,7 миллионов

Строительство самой развязки планируют начать в следующем году. Фото: пресс-служба администрации Омска

О желании построить транспортную развязку у Ленинградского моста говорили еще в прошлом году, когда к концу подходило строительство новой дороги. Накануне депстрой объявил аукцион на разработку проекта этой развязки. Компании, которая возьмется до конца года разработать проектную документацию, готовы заплатить 5,7 миллионов.

Длинна развязки составит 600 метров. Кроме нее планируют построить открытую парковку, новые пешеходные и велосипедные дорожки, смонтировать линии освящения и ограждения. На строительство самой развязки пока готовы выделить 24,6 миллионов рублей. Чтобы построить эту развязку в прошлом году уменьшили площадь парка Победы. Но, стоит отметить, что на этом месте действительно проходит дорога, которая сейчас находится в плачевном состоянии.